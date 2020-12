Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

11,22 EUR +7,27% (29.12.2020, 15:24)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

11,21 EUR +8,05% (29.12.2020, 15:09)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (29.12.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Weiterhin beflügelt von der Impfstoffhoffnung in der Corona-Krise hätten die Aktien der Lufthansa ihre Erholung am Dienstag fortgesetzt. Am vorletzten Handelstagen des Börsenjahres 2020 gehe es für die Papiere der Fluggesellschaft aktuell um satte sieben Prozent nach oben und damit auf ein Hoch seit Juni.Dadurch habe sich das zuvor über Monate hinweg stark angeschlagene Chartbild nun weiter aufgehellt. Rückenwind habe es heute auch durch die Aussagen von Reto Francioni, Verwaltungsratspräsident der Tochter Swiss, gegeben. Er habe sich in einem Interview mit der Neuen Zürcher Zeitung zuversichtlich für die Entwicklung des Interkontinental-Verkehrs im kommenden Jahr gezeigt. Darüber hinaus habe er betont, dass er die Swiss bis auf weiteres mit ausreichend Liquidität ausgestattet sehe.Der Optimismus für die Luftfahrt-Branche steige weiter: Immer mehr Marktteilnehmer würden davon ausgehen, dass es 2021 eine deutliche Erholung anstehe. Bis das Vor-Corona-Niveau erreicht ist, wird es zwar noch sehr lange dauern, mutige Anleger mit einem langen Atem können aber weiterhin bei der Lufthansa zugreifen - der Stoppkurs sollte auf 8,10 Euro nachgezogen werden, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: