Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

7,998 EUR -1,50% (21.10.2020, 10:55)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (21.10.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Verlust der Lufthansa sei geringer ausgefallen als erwartet: Der bereinigte Verlust habe 1,3 Mrd. Euro betragen. Das habe mit den Kostensenkungsmaßnahmen zu tun. Laut Goldman Sachs ist die Lufthansa-Aktie trotzdem ein Verkauf. Die Lufthansa habe angekündigt, im 4. Quartal 25% der Kapazitäten des Vorjahres wieder anbieten zu wollen. Goldman Sachs zufolge ist das immer noch kein Umfeld, in dem man investieren sollte. Mit dieser Meinung sei man nicht alleine. Nur ein Analyst ist für die Lufthansa positiv gestimmt: Es gibt 24 Verkaufsempfehlungen, 2 Halteempfehlungen und nur eine Kaufempfehlung, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 21.10.2020)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:8,046 EUR -2,12% (21.10.2020, 10:40)