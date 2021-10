Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (25.10.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Deutschlands größte Airline habe weiterhin an vielen Fronten zu kämpfen und nun komme auch noch der hohe Ölpreis dazu. Die Aktie der Lufthansa sei weiter im Sinkflug und momentan drohe bereits die nächste Verkaufswelle. Für die Anleger seien jetzt diese technischen Marken von entscheidender Bedeutung.Die Papiere von der Lufthansa seien seit März auf Talfahrt und es sei weiterhin kein Ende in Sicht. Der letzte Erholungsversuch Mitte September sei zunächst gut angelaufen und habe sogar den Gap-Close bei 6,60 Euro gemeistert. Im Anschluss habe der Titel wieder abgedreht und der Preis pro Anteilschein habe in den vergangenen vier Wochen über 17 Prozent verloren.Aktuell kämpfe die Aktie weiter mit der Unterstützung bei rund 5,55 Euro. Auf diesem Level hätten die Bullen die letzten Tage trotz unterschreiten des Supports zunächst Schlimmeres verhindern können. Dennoch sei die Lage angespannt. Das lasse sich auch am Handelsvolumen erkennen. In den vergangenen vier Wochen sei der tägliche Durchschnitt mindestens drei Mal so hoch gewesen, teilweise sogar zehn Mal. Anleger würden im großen Stile ihre Anteilscheine abstoßen.Anleger, die die Papiere von der Lufthansa im Depot hätten, müssten weiterhin mit starken Turbulenzen rechnen. Mit dem erneuten Abverkauf in der vergangenen Woche und dem Bruch der Unterstützung bei 5,56 Euro sei ein technisches Verkaufssignal ausgelöst worden. Entwarnung könne daher erst gegeben werden, wenn der Kurs nachhaltig über die 6-Euro-Marke klettere.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Lufthansa.