Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

18,98 EUR +6,54% (01.11.2018, 18:13)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte die Lufthansa Group mit durchschnittlich 128.856 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von 35,6 Mrd. EUR. Mit Beginn des Geschäftsjahres wurde die Geschäftsfeldstruktur an die Unternehmensstrategie mit dem Drei-Säulen-Konzept angepasst. Seitdem ist die Lufthansa Group in den Geschäftsfeldern Network Airlines, Point-to-Point Airlines, dem Bereich Aviation Services mit den Geschäftsfeldern Logistik, Technik und Catering sowie den Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen organisiert. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (01.11.2018/ac/a/d)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Am Dienstag sei das Papier Kranich-Airline nach den Quartalszahlen abgestürzt, heute folge ein Höhenflug. Marktbeobachter würden als einen möglichen Grund für den aktuellen Kurssprung eine Analystenveranstaltung vom Vortag sehen. Aber auch die zuletzt wieder etwas niedrigeren Ölpreise dürften eine Rolle spielen.Die Hoffnung, dass die aktuelle Kursentwicklung bereits den Startschuss für eine Trendwende gebe, erscheine allerdings zu früh. Im Xetra-Handel habe der Lufthansa-Kurs ein Gap hinterlassen, das nun lediglich geschlossen worden sei. Besser sehe das Chartbild erst wieder oberhalb von 20 Euro aus, dem Juli-Tief. Bis dahin werde wohl bis auf kurzfristige Trading-Chancen nichts Großes bei dem DAX-Wert zu holen sein, so Martin Mrowka, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:19,06 EUR +7,32% (01.11.2018, 17:35)