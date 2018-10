Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

19,085 EUR +1,44% (26.10.2018, 12:09)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

19,10 EUR +1,87% (26.10.2018, 12:23)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte die Lufthansa Group mit durchschnittlich 128.856 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von 35,6 Mrd. EUR. Mit Beginn des Geschäftsjahres wurde die Geschäftsfeldstruktur an die Unternehmensstrategie mit dem Drei-Säulen-Konzept angepasst. Seitdem ist die Lufthansa Group in den Geschäftsfeldern Network Airlines, Point-to-Point Airlines, dem Bereich Aviation Services mit den Geschäftsfeldern Logistik, Technik und Catering sowie den Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen organisiert. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (26.10.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Während es bei den meisten DAX-Aktien in der laufenden Handelswoche weiter in den Keller gehe, arbeite die Aktie der Lufthansa hingegen fleißig an einer Bodenbildung. Ausgehend vom Tief bei 17,55 Euro habe der Aktienkurs wieder knapp 8% Boden gut gemacht. Und dies liege auch an einer bestimmten Spekulation.Denn offenbar würden zahlreiche Marktteilnehmer Gefallen an der Meldung finden, wonach die Lufthansa erwäge, zwei Bereiche abzuspalten. Demnach sei eine Trennung der Catering-Tochter LSG Sky Chefs ebenso denkbar wie der Verkauf oder Teilverkauf des Wartungsgeschäfts Lufthansa Technik. Zwar habe Konzernchef Carsten Spohr noch bei der Hauptversammlung erklärt: "Für eine gesunde Statik sind alle Gesellschaften wichtig." Doch das "Handelsblatt" berichte jetzt über ein deutlich verändertes "Wording" im Konzern.Das Wertpapier bleibe rein fundamental betrachtet wegen der mittel- bis langfristigen guten Perspektiven und der enorm günstigen Bewertung natürlich weiterhin sehr attraktiv. Doch noch sei trotz der jüngsten Kurserholung kein nachhaltiger Boden ausgebildet worden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: