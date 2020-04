Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

7,892 EUR -1,23% (22.04.2020, 10:40)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

7,892 EUR -2,33% (22.04.2020, 10:55)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (22.04.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Viele europäische Länder würden Erfolge beim Kampf gegen das Coronavirus erzielen. Zudem gebe es bereits diverse Konzepte zur Wiederaufnahme des Flugbetriebs. Dennoch stehe aktuell noch komplett in den Sternen, ab wann die Lufthansa wieder allmählich in den Normalbetrieb zurückkehren könne. Eine prekäre Lage.Denn da derzeit rund 95 Prozent aller Flüge ausfallen würden, verliere der DAX-Konzern pro Stunde etwa eine Million Euro. Auf den Monat hochgerechnet, ergebe das ein Minus von mehr als 700 Millionen Euro.Angesichts eines stattlichen Eigenkapitalpolsters von 10,3 Milliarden Euro (Stand 31.12.), liquider Mittel von aktuell 5,1 Milliarden Euro und möglicher Sicherheiten in Form eigener Flugzeuge im Wert von über zehn Milliarden Euro sei die Lufthansa für diese schwierige Situation relativ gut gerüstet, dennoch bleibe der Aktienkurs unter Druck.Aufgrund des angeschlagenen Charts und der hohen Wahrscheinlichkeit einer umfangreichen Kapitalerhöhung sollten Anleger bei der Lufthansa trotz der enorm günstigen Bewertung vorerst weiterhin an der Seitenlinie verharren, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Denn es sei gut möglich, dass mutige Anleger hier demnächst sogar noch billiger einsteigen könnten. (Analyse vom 22.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Lufthansa.