Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (18.01.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftverkehrskonzerns Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Mit der Aktie der Lufthansa hätten sich nun wieder mehrere Analysten näher befasst. Beim Lesen der drei Studien, die heute veröffentlicht worden seien, falle jedoch auf, dass es immer noch keine klare Tendenz der Experten gebe. So sei praktisch für jede Sichtweise etwas dabei.Die Deutsche Bank bleibe etwa weiterhin bullish gestimmt. Die Einschätzung laute unverändert "buy", das Kursziel sei leicht von 8,20 auf 8,30 Euro angehoben worden.Auch Barclays habe das Ziel angehoben - allerdings nur von 5,30 auf 5,70 Euro, was deutlich unter dem aktuellen Kursniveau liege. Folglich rate die britische Großbank weiter zum Verkauf der MDAX -Titel.Indes habe Bernstein Research Lufthansa von "outperform" auf "market-perform" abgestuft. Analyst Alexander Irving habe zudem seinen fairen Wert für die Aktie von 8,10 auf 7,85 Euro gesenkt. Er sei wegen der wieder stark wachsenden Corona-Neuinfektionen skeptischer geworden. Als Risiken für den Kurs nenne er die auf der Kippe stehende Einigung mit den Gewerkschaften und die Übernahmegespräche mit ITA Airways. Denn dadurch dürfte der Schuldenabbau schwieriger werden.Mutige können das aktuell leicht positive Sentiment für sämtliche "Reopening-Aktien" und das aufgehellte Chartbild zum Einstieg nutzen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur Deutsche Lufthansa-Aktie. Ganz wichtig dabei: Ein Stopp bei 5,15 Euro sichere vor größeren Verlusten ab. (Analyse vom 18.01.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Lufthansa.