ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 105.290 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 16.811 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (06.05.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) charttechnisch unter die Lupe.Der Langfristchart der Lufthansa-Aktie gestalte sich derzeit hoch spannend - und zwar aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln heraus. Doch der Reihe nach: Zunächst habe der März nochmals schwere Turbulenzen gebracht, die unter dem Strich aber die markanten Haltezonen des Jahrtausends bei rund 5,50 EUR bzw. 4,89/4,73 EUR bestätigt hätten. Letztlich stelle die Monatskerze von damals einen nicht ganz idealtypischen Hammer dar. Seither sei die gesamte Kursaktivität innerhalb der seinerzeit gesetzten Leitplanken verblieben. Der dadurch entstehende "inside month" vom April spiegele den Respekt vor dem langfristigen Abwärtstrend seit Anfang 2018 (akt. bei 7,32 EUR) wider. Ein Bruch dieser Trendlinie ebne im ersten Schritt den Weg zum Kreuzwiderstand aus dem bisherigen Jahreshoch (7,92 EUR) und der 38-Monats-Linie (akt. bei 7,93 EUR). Perspektivisch gewinne im Erfolgsfall zudem das Szenario "große Bodenbildung" deutlich an Konturen. Einen Fingerzeig in diese Richtung würden derzeit verschiedene Indikatoren liefern. Hervorheben möchten die Analysten z. B. den RSL, der die untere Umkehr bereits abgeschlossen habe, sowie die hohe Volatilität, welche eher zurückgehen dürfte. Auf der Unterseite sollte dagegen das Apriltief bei 6,75 EUR nicht mehr unterschritten werden, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 06.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:6,92 EUR -2,54% (06.05.2022, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:6,951 EUR +1,05% (05.05.2022, 08:50)