Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

6,411 EUR +3,57% (23.12.2021, 11:31)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (23.12.2021/ac/a/d)







Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Lufthansa: MDAX-Flop 2021 mit -19,3% - AktiennewsWie sich die Bilder gleichen: Schon im vergangenen Jahr stand die Aktie der Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) auf der Liste der MDAX-Verlierer mit minus 40 Prozent weit oben, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.2021 sehe es nicht viel besser aus. Die Hoffnungen auf eine Rückkehr zur Normalität hätten sich bei der Airline nicht erfüllt. Im Gegenteil: Auch 2021 sei durch einen stark eingeschränkten Flugverkehr im Zuge der Lockdownmaßnahmen in vielen Ländern geprägt gewesen. Und zum Jahresende hin schlage die bedenkliche Ausbreitung der Coronavirus-Variante Omikron den Anlegern mächtig auf den Magen. Anzeichen für neue Hoffnung gebe es kaum, zumal die Aktie kein wirkliches Schnäppchen sei. Im Gegenteil: Der Börsenwert liege nach mehreren Kapitalerhöhungen ungefähr auf dem Niveau vor der Pandemie. Short-Investments sollten sich weiter lohnen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 50/2021)Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:6,406 EUR +2,86% (23.12.2021, 11:17)