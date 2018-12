Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

20,37 EUR -4,37% (04.12.2018, 15:11)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte die Lufthansa Group mit durchschnittlich 128.856 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von 35,6 Mrd. EUR. Mit Beginn des Geschäftsjahres wurde die Geschäftsfeldstruktur an die Unternehmensstrategie mit dem Drei-Säulen-Konzept angepasst. Seitdem ist die Lufthansa Group in den Geschäftsfeldern Network Airlines, Point-to-Point Airlines, dem Bereich Aviation Services mit den Geschäftsfeldern Logistik, Technik und Catering sowie den Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen organisiert. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (04.12.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von Thorsten Küfner, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Fluggesellschaft Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Nachdem die Ölpreise im Zuge der weniger scharfen Iran-Sanktionen über Wochen hinweg auf Tauchstation gegangen seien, gehe es nun wieder nach oben. Für Unternehmen mit einem hohen Ölverbrauch - wie die Lufthansa - sei dies natürlich eine Belastung. Jedoch erscheine die heutige Reaktion der Marktteilnehmer deutlich überzogen. Zum einen gehöre die Lufthansa zu den Fluggesellschaften, die am umfangreichsten gegen steigende Ölpreise abgesichert sei (für 2018 sei man für knapp 75 Prozent des Spritverbrauchs gehedgt). Laut Analystenprognosen lasse ein um fünf Dollar höherer Ölpreis dementsprechend das Konzern-EBIT nur um 1,5 Prozent schrumpfen. Zum anderen bestehe mittel- bis langfristig kaum eine negative Korrelation zwischen dem Ölpreisverlauf und dem DAX-Titel. Energietitel wie Royal Dutch Shell würden im heutigen Handel erneut zulegen.DER AKTIONÄR bleibe für beide Blue Chips nach wie vor zuversichtlich gestimmt. Investoren können bei den Titeln weiter zugreifen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Bei Shell sollte der Stoppkurs bei 24,00 Euro belassen werden, bei der Lufthansa bei 16,80 Euro. (Analyse vom 04.12.2018)Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:20,33 EUR -4,15% (04.12.2018, 14:56)