Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (09.12.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Vor der Corona-Krise sei immer wieder das Wort "Flugscham" aufgekommen. Die Branche habe daraufhin immer wieder betont, dass man an zahlreichen Projekten arbeite, um das Fliegen umweltverträglicher zu machen. Nun kooperiere die Lufthansa etwa mit dem Elektro-Flugtaxi-Hersteller Lilium.So lasse Lilium die Piloten seiner geplanten Senkrechtstarter von der Lufthansa -Flugschule ausbilden. "Gemeinsam werden Lilium und Lufthansa Aviation Training ein Pilotenauswahl- und Trainingsprogramm entwickeln, um Piloten für den Lilium Jet zu qualifizieren", hätten die beiden Unternehmen am Mittwoch in München bekannt gegeben.In der ersten Phase werde bereits qualifizierte Verkehrspiloten eine Zusatzausbildung zum Lilium-Jet Piloten angeboten. Um weltweit genug Piloten ausbilden zu können, werde auch Virtual-Reality-Technik genutzt.Lilium entwickle ein Elektro-Flugtaxi mit fünf Sitzen. Während die meisten Konkurrenzmodelle wie übergroße Drohnen konzipiert seien, solle der Lilium Jet senkrecht starten und landen, aber die Strecke mithilfe von Tragflächen wie ein konventionelles Flugzeug zurücklegen. Das mache den Elektro-Jet schneller und effizienter. 2025 solle die Serienproduktion und der Betrieb regionaler Flugdienste starten.Noch stehe in den Sternen, ob in der Luftfahrt zukünftig verstärkt auf Elektroantriebe oder synthetische Kraftstoffe gesetzt werde. Den Kurs der Lufthansa-Aktie dürfte dies vorerst nur wenig beeinflussen. Der Titel pendle nach der beeindruckenden "BioNTech-Rally" aktuell seitwärts, was aus charttechnischer Sicht durchaus als gesund zu werten sei.Wer investiert ist, kann dabei bleiben, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stopp sollte bei 7,50 Euro belassen werden. (Analyse vom 09.12.2020)