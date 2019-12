Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Im Tarifkonflikt zwischen Lufthansa und der Kabinengewerkschaft Ufo bekämen nun die beiden Schlichter das Wort. Der SPD-Politiker Matthias Platzeck und der Ex-Arbeitsagentur-Chef Frank-Jürgen Weise hätten die Parteien für den 18. Dezember zu einem ersten Schlichtungsgespräch eingeladen, wie beide Seiten am Mittwoch in Frankfurt bestätigt hätten.Uneinigkeit herrsche noch über den möglichen Umfang der Themen. Laut einem Lufthansa-Sprecher solle es zunächst um die von Ufo bereits bestreikten Forderungen gehen. Konkret seien das neben einer Lohnsteigerung um zwei Prozent noch höhere Spesen und Zulagen für die Flugbegleiter sowie eine Regelung für Saisonkräfte, damit diese einfacher in reguläre Angestelltenverhältnisse wechseln könnten.Die Ufo strebe hingegen weit umfassendere Verhandlungen an und habe in den vergangenen Tagen weitere Forderungen nachgeschoben. Die Gewerkschaft habe aber vorerst keine neuen Streiks angekündigt. In dem Konflikt habe es bereits einen Warnstreik bei vier Lufthansa-Töchtern sowie einen zweitägigen Streik bei der Kerngesellschaft Lufthansa gegeben. Hier seien im November rund 1.500 Flüge mit rund 200.000 betroffenen Passagieren ausgefallen.Derweil besetze der Konzern einige Posten neu. Nach dem Umbau ihres Konzernvorstands gebe es auch bei Spitzenposten der nächsten Management-Ebene einen Wechsel. Der bisherige Chef der Beteiligung SunExpress, Jens Bischof (54), übernehme zum Jahreswechsel die größte Lufthansa-Tochter Eurowings, wie der DAX-Konzern am Mittwoch in Frankfurt mitgeteilt habe. An die Stelle von Christina Foerster, die in den Konzernvorstand wechsele, rücke bei der belgischen Tochter Brussels Airlines der bisherige Brussels-Finanzvorstand Dieter Vranckx an die Spitze. Von der Beratungsgesellschaft Boston Consulting komme der neue Finanzvorstand der Lufthansa-Kernmarke, Patrick Staudacher.Das US-Analysehaus Bernstein Research habe die Einstufung für Lufthansa nach der Ernennung von Jens Bischof zum Chef der Tochter Eurowings auf "outperform" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Analyst Daniel Roeska habe die Personalie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie als gute Wahl und hilfreich für den Umbau von Eurowings gewertet.Nach der deutlichen Aufholjagd der Lufthansa-Aktie in den vergangenen Wochen sei das Papier zuletzt an die 200-Tage-Linie herangelaufen. Diese habe sich bislang als recht hartnäckiger Widerstand erwiesen. Ein nachhaltiger Sprung darüber würde ein positives Signal bringen.Die Lufthansa-Aktie sei zwar weiterhin nicht für Anleger mit einem schwachen Nervenkostüm geeignet. Mutige mit einem langen Atem können bei der günstig bewerteten Aktie aber weiter zugreifen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Ein Stopp bei 13,40 Euro sichere nach unten ab. (Analyse vom 12.12.2019)Mit Material von dpa-AFX