Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (19.01.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Nach dem neuerlichen Scheitern einer Schlichtung erwäge die Kabinengewerkschaft Ufo einen unbefristeten Streik der Flugbegleiter bei Lufthansa. Man werde zunächst noch einmal versuchen, die Tarifziele auf dem klassischen Verhandlungsweg durchzusetzen, habe Sprecher Nicoley Baublies am Freitag angekündigt. Sollte dies aber scheitern, bleibe nur der Arbeitskampf. Da einzelne Streiktage bislang nichts bewirkt hätten, müsse dann mit "deutlich ausgeweiteten Maßnahmen" Druck erzeugt werden. Die Gewerkschaft unterliege noch bis zum 2. Februar einer Friedenspflicht zu den bereits bestreikten Forderungen. Grundlage dafür sei ein 2016 geschlossener Tarifvertrag zur Konfliktlösung.Lufthansa halte die tariflichen Themen weiter für schnell lösbar. In dem Konflikt habe Ufo bereits einen Warnstreik und zwei reguläre Streikwellen bei Flugbetrieben des Lufthansa-Konzerns veranstaltet. Rund 2.000 Flüge seien wegen des Arbeitskampfes ausgefallen. Neben Tarifthemen zu Arbeitsbedingungen, Renten und Entgelten hätten die langen Auseinandersetzungen zwischen den streitenden Parteien einige Konflikte hinterlassen, die möglicherweise in einer Mediation hätten gelöst werden können. Es gehe u.a. um persönliche Klagen der Lufthansa und damit verbundene Haftungsfragen gegen frühere und aktuelle Vorstände der Gewerkschaft. Auch sei der frühere Ufo-Chef Baublies aus Lufthansa-Diensten entlassen worden.Weitere Streiks könnten durchaus ein zusätzlicher Belastungsfaktor für den Aktienkurs der Lufthansa werden. Das Marktumfeld für den DAX-Titel bleibe ohnehin relativ rau. Dennoch könnten mutige Anleger bei der sehr günstig bewerteten Lufthansa-Aktie darauf setzen, dass das Jahr 2020 für die Flugbranche angesichts weiter sinkender Überkapazitäten gerade im Kurzstreckengeschäft wieder besser laufe. Der Stopp sollte bei 13,40 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.01.2020)Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Lufthansa.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link