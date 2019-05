Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

18,78 EUR -3,52% (09.05.2019, 15:20)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

18,765 EUR -4,16% (09.05.2019, 15:35)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (09.05.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Sorgen vor einer Eskalation im Handelsstreit, der Dividendenabschlag, möglicherweise eine weitere teure Übernahme und streikende Flugaufseher in Frankreich. Nein, es sei wirklich eine sehr schwierige Gemengelage für den Aktienkurs der Lufthansa. Doch wie sollten sich die Anleger bei der Kranich-Airline nun verhalten?Rein fundamental betrachtet erscheinen die jüngsten Kursabschläge übertrieben zu sein, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Die Gewinne bei der Lufthansa würden weiter sprudeln und die Marktmacht dürfte Stück für Stück weiter wachsen. Dennoch spreche das Momentum derzeit einfach gegen die Aktie.Angesichts der Tatsache, dass der DAX-Titel heute auf ein neues Jahrestief gerutscht sei, sei die Sache für nicht investierte Anleger relativ klar: Weiterhin an der Seitenlinie verharren und vor einem Einstieg unbedingt erst eine Bodenbildung abwarten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: