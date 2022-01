Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

7,029 EUR -0,44% (21.01.2022, 08:49)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

7,093 EUR +4,00% (20.01.2022, 17:41)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (21.01.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftverkehrskonzerns Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Lufthansa habe einen jahrelangen Streit um Millionenhilfen für den Regionalflughafen Frankfurt-Hahn endgültig verloren. Der Europäische Gerichtshof habe am Donnerstag eine Klage der Fluggesellschaft gegen die Unterstützung des Landes Rheinland-Pfalz zurückgewiesen. Dabei sei es u.a. um eine Kreditlinie - vergleichbar mit einem Dispokredit auf einem Girokonto - i.H.v. von 45 Mio. Euro gegangen. Zudem sei entschieden worden, dass Lufthansa die Verfahrenskosten des Landes und der EU-Kommission zahlen müsse (Rechtssache C-594/19).Die Niederlage sei zwar ärgerlich für die Lufthansa, größere Effekte auf das Konzernergebnis gebe es allerdings nicht, weswegen der Kurs im gestrigen Handel auch überhaupt nicht belastet worden sei - im Gegenteil. Der MDAX-Titel habe sich in einem für "Reopening-Aktien" sehr freundlichen Marktumfeld deutlich verteuert. Mutige Anleger könnten abgesichert durch einen Stoppkurs bei 5,15 Euro darauf spekulieren, dass sich diese Entwicklung noch einige Zeit fortsetze, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.01.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: