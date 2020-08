Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

7,788 EUR +0,65% (04.08.2020, 08:11)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

7,654 EUR +5,28% (04.08.2020, 17:35)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (05.08.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Das Papier des deutschen Luftverkehrskonzerns habe Am Dienstag erneut kräftig zulegen können. So verteuerten sich die Anteilscheine der Airline am Ende des Tages um knapp fünf Prozent. Dazu passend habe es auch eine Analystenstudie gegeben, in welcher dem MDAX-Titel noch reichlich Aufwärtspotenzial zugestanden werde. So sehe Bernstein-Analyst Daniel Roeska den fairen Wert der Lufthansa-Aktie weiterhin bei 10 Euro. Ausgehend vom gestrigen Schlusskurs würde sich daraus ein stattliches Aufwärtspotenzial von rund 30% ergeben.Neben Roeska würden aber nur noch zwei weitere der aktuell 26 Analysten, die sich regelmäßig mit der Lufthansa-Aktie befassen würden, das Papier neutral einstufen. Kein einziger rate aktuell zum Kauf, dafür 23 zum Verkauf. Das sei in der Börsenhistorie des ehemaligen DAX-Wertes einmalig. Auch das durchschnittliche Kursziel liege mit 5,92 Euro so niedrig wie nie zuvor.Auch "Der Aktionär" bleibe für die Lufthansa skeptisch gestimmt. Die Aussichten seien angesichts der nur sehr langsamen Erholung der Passagierzahlen und der Entwicklung der Neuinfektionen in für die Lufthansa wichtigen Märkten wie Nordamerika eher trüb. Zudem sei der Chart der Lufthansa-Aktie sehr angeschlagen, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Deutsche Lufthansa.Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: