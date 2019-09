Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

14,38 EUR -0,31% (19.09.2019, 09:59)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

14,30 EUR -0,49% (19.09.2019, 10:13)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (19.09.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Für die Lufthansa-Aktie könnte es im heutigen Handel wieder etwas ungemütlich werden. Grund hierfür sei eine neue Studie aus dem Hause Morgan Stanley. Darin erkläre Analystin Carolina Dores, dass Airline-Aktien in den vergangenen Jahren kein gutes Investment gewesen seien und es auch jetzt noch zu früh sei, einzusteigen.In der Tat könnte es für die Lufthansa in Q4 schwierig werden, die in den vergangenen Wochen begonnene Erholung nachhaltig fortzusetzen. Denn im Laufe des vierten Quartals entstehe bei den jeweils schwächsten Werten des laufenden Jahres oftmals zusätzlicher Abgabedruck. Denn viele Fondsmanager würden zum Jahresende hin eher die jeweiligen Gewinner des laufenden Jahres in ihre Portfolios kaufen und die "Verlierer" aus dem Depot werfen (Window Dressing). Aktuell wäre die Lufthansa, mit einem Kursminus von 25% der aktuell schwächste DAX-Titel, hiervon gefährdet.Andererseits sollte auf dem aktuellen Kursniveau fast alles Negative bereits mehr als eingepreist sein. Wie bereits mehrfach beschrieben, mache ein Börsenwert (aktuell 6,8 Mrd. Euro) unter dem ausgewiesenen Eigenkapital (zuletzt 9,2 Mrd. Euro) rein ökonomisch eigentlich keinen Sinn. Es sei daher gut möglich, dass die Dividendenperle Lufthansa früher oder später zu einer nachhaltigen Erholung ansetzen werde.Hinweis: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Lufthansa.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link