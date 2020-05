Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (12.05.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Lufthansa-Chef Carsten Spohr selbst habe bereits vor mehreren Wochen erklärt, dass die Lufthansa nach der Corona-Krise eine andere, wohl auch kleinere Gesellschaft sein dürfte als vorher. Blicke man auf die Forderungen, welche die EU-Kommission zur Genehmigung von Staatshilfen stelle, werde dies erst recht klar.So werde zum einen eine - im Sinne aller Beteiligten - klare "Ausstiegsstrategie" gefordert. Zum anderen solle es auch ökologische Vorgaben geben.Dabei werde etwa auf die Bedingungen für die Staatshilfen für Air-France-KLM verwiesen. Demnach müsste der DAX-Konzern seinen CO2-Ausstoß bis zum Jahre 2030 um 50 Prozent verringern. Auf innerdeutschen Strecken solle dies bereits bis 2024 geschehen.Ein deutlich geringeres Flugangebot, eine voraussichtlich über Jahre hinweg eher maue Nachfrage und ein harter Konkurrenzkampf mit anderen von ihren Staaten subventionierten Airlines - die Lufthansa werde in den kommenden Jahren weitaus weniger verdienen als etwa in den so erfolgreichen Jahren 2017 oder 2018. Zudem dürfte sich der niedrigere Nettogewinn im Zuge der erwarteten Kapitalerhöhung auf eine deutlich höhere Zahl an Aktien verteilen.Thorsten Küfner von "Der Aktionär" rät daher weiterhin davon ab, bei der Lufthansa-Aktie einzusteigen. (Analyse vom 12.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link