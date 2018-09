Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte die Lufthansa Group mit durchschnittlich 128.856 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von 35,6 Mrd. EUR. Mit Beginn des Geschäftsjahres wurde die Geschäftsfeldstruktur an die Unternehmensstrategie mit dem Drei-Säulen-Konzept angepasst. Seitdem ist die Lufthansa Group in den Geschäftsfeldern Network Airlines, Point-to-Point Airlines, dem Bereich Aviation Services mit den Geschäftsfeldern Logistik, Technik und Catering sowie den Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen organisiert. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (06.09.2018/ac/a/d)







Berlin (www.aktiencheck.de) - Lufthansa: Eurowings-Beschäftigte aller Sparten üben scharfe Kritik am Management - Aktiennewsver.di fordert die Eurowings auf, unverzüglich Lösungen für die Beschäftigten in der Eurowings-Gruppe zu finden, so die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Hintergrund ist, dass es in allen Sparten massive Probleme gibt, die zu starken Protesten gegenüber dem Management führen.Aus diesem Grund sind am gestrigen Mittwoch (5. September) Vertreter der Tarifkommissionen von Kabine, Cockpit, Technik und Verwaltung in den Unternehmen der Eurowings-Gruppe zu ihrer Konferenz am Düsseldorfer Flughafen zusammengekommen. Dabei kritisierten die Beschäftigtenvertreter den Umgang mit den Beschäftigten in der Airline.So fordere die Techniksparte in den laufenden Verhandlungen dringend Bewegung. Eine Erhöhung der Gehälter sei überfällig. Zudem sollen Neubeschäftigte nicht mehr unterhalb des bestehenden Tarifniveaus vergütet werden. Die Beschäftigten der Verwaltung arbeiten mit akutem Mitarbeitermangel bei zunehmender Arbeitsverdichtung. Die Cockpit-Tarifkommissionen der Airlines Eurowings und Eurowings Europe München verlangen Lösungen, um die Integration der Piloten der LGW (Luftfahrtgesellschaft Walter) sowie der in München stationierten Eurowings Europe sicherzustellen. Die Flugbegleiter der LGW haben nach der Ankündigung von Arbeitsplatzabbau Beschäftigungssicherung in der Airline-Gruppe gefordert. Die Verhandlungen dazu scheiterten in der vergangenen Woche. Die Verhandlungen um einen Manteltarifvertrag für die Eurowings-Flugbegleiter wurden am späten Dienstagabend (4. September) ohne Ergebnis vertagt.Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: