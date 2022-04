Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Lufthansa.



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 105.290 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 16.811 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (07.04.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Lufthansa-Aktie habe nach dem Rebound im März zuletzt wieder Verluste erlitten. Auf Wochensicht habe das Papier der Kranich-Airline mehr als drei Prozent nachgegeben. Dabei würden sich die Anzeichen mehren, dass der Luftverkehr in Europa 2022 wieder in Schwung komme. Eine aktuelle Prognose der Eurocontrol bestätige diesen Eindruck.Die europäische Organisation zur Sicherung der Luftfahrt (Eurocontrol) erwarte nämlich für den Sommer ein Verkehrsaufkommen von 85 bis 89 Prozent des Niveaus von 2019. Ende des Jahres würden 92 Prozent prognostiziert.Von Januar bis April sei der Wert bereits um elf Prozentpunkte auf 79 Prozent des Vorkrisenniveaus gestiegen, wie Eurocontrol jüngst mitgeteilt habe. Es werde auch damit gerechnet, dass vor allem Urlaubsstrecken im Sommer stärker als vor der Corona-Pandemie genutzt werden könnten.Die Zahlen würden sich Eurocontrol-Angaben zufolge auf die Anzahl von Flügen in mehr als 40 europäischen Ländern beziehen, sowohl für Passagiere als auch für Fracht. Angesichts hoher Energiekosten und der geopolitischen Spannungen wegen der russischen Invasion der Ukraine gebe es aber Risiken. Auch bei einer neuen Corona-Variante könnte es weniger Flüge als vorhergesehen geben.Mutige könnten weiterhin mit dem Papier der Kranich-Airline auf eine nachhaltige Corona-Erholung setzen, zumal auch die Reisebuchungen trotz des Krieges zuletzt weiter angezogen seien. Wer die Spekulation eingeht, sollte seine Position unverändert mit einem Stopp bei 5,20 Euro nach unten absichern, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" zur Deutsche Lufthansa-Aktie. (Analyse vom 07.04.2022)(Mit Material von dpa-AfX)Hinweis auf Interessenkonflikte: