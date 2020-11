Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (06.11.2020/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der NORD LB:Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF).Bei einer Cash-Burn-Ratevon 350 Mio. Euro pro Monat und verfügbaren Mitteln von 10,1 Mrd. Euro stelle sich momentan nicht die Frage, wie lange die Liquidität noch reiche, so der Analyst in einer heute vweröffentlichten Studie. Notverkäufe könnten insofern derzeit ausgeschlossen werden. Trotzdem kämen die durchaus erfolgreichen Sparanstrengungen des deutschen Luftverkehrskonzerns derzeit nicht gegen die Negativdynamik der Corona-Krise an. rotzdem dürften sie die Lufthansa langfristig stärken.Aufgrund der weiterhin bestehenden hohen Unsicherheiten bleibt Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, zunächst bei seiner Verkaufsempfehlung für die Lufthansa-Aktie mit dem unveränderten Kursziel von 6,50 Euro. (Analyse vom 06.11.2020)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der Deutsche Lufthansa AG : Keine vorhanden.Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: