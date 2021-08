Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

8,626 EUR -1,79% (20.08.2021, 09:17)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

8,572 EUR -2,54% (20.08.2021, 09:32)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (20.08.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Es sei eine bisher sehr ernüchternde Woche für die Aktionäre des deutschen Luftverkehrskonzerns. Der Kurs der Lufthansa-Aktie habe nach der Ankündigung, dass der Bund etwa ein Viertel seiner Aktien auf den Markt werfen wolle, deutlich nachgegeben. Mittlerweile notiere der MDAX-Titel wieder auf dem Niveau, das er letztmals im November gehabt habe. Damals hätten die positiven Impfstoff-News von BioNTech und kurz danach Moderna für kräftigen Schwung gesorgt. Was könnte nun kommen?Blicke man auf das, was in den kommenden Wochen und Monaten kommen könnte, so steche den Marktteilnehmern zunächst eher wenig ins Auge, was Mut mache. Schließlich solle der Staatsausstieg nach Willen des Lufthansa-Vorstandes möglichst zügig erfolgen. Daher dürfte es weitere Meldungen geben, wonach der Wirtschaftsstabilisierungs-Fonds (WSF) Lufthansa-Papiere am Markt abstoßen werde, was den MDAX-Titel erneut nach unten drücken dürfte. Zudem solle zeitnah eine größere Kapitalerhöhung durchgeführt werden, wodurch die Anzahl der Aktien deutlich erhöht werde, was wiederum den Kurs belasten dürfte.Einen positiven Schub für die Lufthansa würde indes eine mögliche Öffnung des für den Konzern wichtigen US-Marktes bedeuten. Zuletzt habe die dortige Regierung entgegen dem Drängen von Bundeskanzlerin Angela Merkel den Einreisestopp auf unbestimmte Zeit verlängert. Sollte hier zumindest ein Zeitpunkt genannt werden, ab dem diese Maßnahme ende, würde das sicher dem angeschlagenen Kurs der Lufthansa helfen.Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Lufthansa.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link