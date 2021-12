Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



5,70 EUR +4,97% (01.12.2021, 11:46)



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (01.12.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Es würden erneut dunkle Wolken am Lufthansa-Himmel aufziehen. Lufthansa-Chef Carsten Spohr erwarte weitere Einschränkungen für ungeimpfte Fluggäste. "Diesen Trend sehen wir weltweit. Für Geimpfte und Genesene wird die globale Freiheit erhalten bleiben", habe Spohr der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" (WAZ, Samstag) gesagt. Bereits jetzt gebe es für Ungeimpfte Einschränkungen. EU-Bürger dürften etwa nur in die USA einreisen, sofern sie vollständig geimpft und zusätzlich negativ auf das Coronavirus getestet seien.Nach dem überraschend positiven Quartalsbericht Anfang November habe sich die Lufthansa-Aktie erholt und so sei der Kurs vom Jahrestief ohne Unterbrechung bis zum GD200 bei 7,14 Euro gestiegen. An dieser Marke sei das Papier allerdings abgeprallt und nach der Erholungswelle hätten Gewinnmitnahmen eingesetzt. Der Kurseinbruch weite sich nun aus, da die neue Mutation für große Unsicherheit sorge.Aktuell kämpfe die Lufthansa-Aktie mit dem Jahrestief bei rund 5,30 Euro. Hier befänden sich auch zwei Unterstützungen sowie etwas tiefer die psychologisch wichtigen 5-Euro-Marke. Die Bullen würden an dieser Marke am heutigen Mittwoch versuchen einen Erholungsversuch einzuleiten.Ein Einstieg in die Lufthansa-Aktie drängt sich momentan nicht auf, so Tim Temp von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link