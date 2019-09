Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (25.09.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Der Ferienflieger Condor könne nach der Insolvenz des Mutterkonzerns Thomas Cook dank eines Kredits des Staates auf Rettung hoffen. Tausende Urlauber und Beschäftigte könnten vorerst aufatmen. Bund und Hessen hätten der Airline am Dienstagabend die Zusage über eine Bürgschaft für einen sechsmonatigen Überbrückungskredit gegeben. Mit dem sog. Massedarlehen von 380 Mio. Euro bekomme der Ferienflieger auch finanziellen Spielraum, um sich möglicherweise von der britischen Muttergesellschaft zu lösen. Hessen betone, dass das Unternehmen sich nun ohne Thomas Cook neu aufstellen müsse. Condor spreche bereits mit möglichen Kaufinteressenten. Der sog. Rettungshilfe müsse allerdings auch die EU-Kommission noch zustimmen.Bei den Spekulationen, wer Interesse an Condor haben könnte, falle immer wieder der Name Lufthansa. Bei der Hauptversammlung im Mai habe CEO Carsten Spohr erklärt, dass man durchaus Interesse an Condor, einer ehemaligen Lufthansa-Tochter, habe. Mittlerweile sei man sich in der Führungsebene des DAX-Konzerns darüber jedoch nicht mehr einig. Auch TUI und der britische Billigflieger easyJet hätten als mögliche Interessenten gegolten. TUI-Chef Joussen habe im Interview mit dem "Handelsblatt" allerdings erklärt, dass TUI kein Interesse an Condor bekundet habe."Der Aktionär" sehe bei der Lufthansa-Aktie weiteres Aufwärtspotenzial. Anleger sollten an Bord bleiben, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.09.2019)Hinweis: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Lufthansa.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link