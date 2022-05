Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

7,345 EUR +0,89% (05.05.2022, 09:42)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

7,38 EUR +3,94% (05.05.2022, 09:27)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 105.290 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 16.811 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (05.05.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Lufthansa sei dank einer deutlichen Erholung der Ticketnachfrage in Q1 ein gutes Stück aus dem Corona-Tief herausgekommen. Der Nettoverlust habe sich im Vergleich zum lockdowngeprägten Vorjahreszeitraum um 44 Prozent auf 584 Mio. Euro verringert, wie der Luftverkehrskonzern am Donnerstag bekannt gegeben habe.Während sich der Umsatz auf knapp 5,4 Mrd. Euro mehr als verdoppelt habe, sei das Minus im Tagesgeschäft (bereinigtes EBIT) um 44 Prozent auf 591 Mio. Euro gesunken. Analysten hätten aber im Schnitt mit einem noch etwas geringeren Verlust gerechnet."Die Beschränkungen des Luftverkehrs sind weitestgehend überwunden. Wir haken die Krise jetzt mental ab und gehen wieder in die Offensive", habe Konzernchef Carsten Spohr gesagt. Das Ergebnis im Tagesgeschäft solle sich im Vergleich zu dem Milliardenverlust des zweiten Corona-Jahrs 2021 weiterhin verbessern. Eine genaue Prognose wage der Vorstand aber nicht - auch wegen der zuletzt extremen Sprünge beim Kerosinpreis. Die Kunden müssten sich jedenfalls auf höhere Ticketpreise einstellen: Nach Einschätzung der Lufthansa dürften die Durchschnittserlöse im weiteren Jahresverlauf mindestens um einen hohen einstelligen Prozentsatz höher liegen als im Vorjahr und damit auch höher als vor der Pandemie im Jahr 2019.Die Lufthansa-Aktie bleibt eine Halteposition, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Investierte Anleger sollten nun den Stopp auf 5,50 Euro nachziehen. (Analyse vom 05.05.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link