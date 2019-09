Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

14,21 EUR +0,85% (10.09.2019, 09:15)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

14,34 EUR +1,41% (10.09.2019, 09:28)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (10.09.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Aktie der Lufthansa sei gestern im Zuge schwacher Passagierzahlen des Konkurrenten Air France, deren Aktie satte neun Prozent nachgegeben habe, zunächst ebenfalls deutlich unter Druck geraten. Am Ende seien die DAX-Titel allerdings lediglich mit einem kleinen Minus aus dem Handel gegangen - ein starkes und hoffnungsvolles Signal.Ohnehin habe sich das zuvor schwer angeschlagene Chartbild der Kranich-Airline zuletzt wieder etwas aufgehellt. Der Kurs habe sich zuletzt beständig oberhalb des kürzlich verlassenen Abwärtstrends gehalten. Der Weg nach oben wäre aus charttechnischer Sicht nun zunächst frei bis zum Widerstand bei 14,80 Euro. Danach liege die nächste Hürde bei 15,40 Euro.Um der im laufenden Jahr schwachen Ticketpreisentwicklung entgegenzusteuern, wolle die Lufthansa mehr Geld bei der Sitzplatzreservierung einnehmen. Demnach solle dieser Service nun auch in der Premium Economy kostenpflichtig sein. Je nach Strecke würden ab Mitte September 35 bis 55 Euro fällig. Hingegen bleibe die Reservierung beim Check-In nach wie vor kostenfrei.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Lufthansa.