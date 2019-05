Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (08.05.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Im frühen Handel gebe es bei vielen DAX-Titeln noch keine klare Tendenz, in welche Richtung der Kurs ausschlagen werde. Es gebe aber auch Ausnahmen. Die Aktie der Lufthansa notiere bereits deutlich im Minus. Dadurch trübe sich das Chartbild der größten europäischen Airline weiter ein. Was sei nun zu tun?Zunächst einmal Ruhe bewahren und auf das Konto blicken, so Thorsten Küfner. Denn in den kommenden Tagen dürften alle Lufthansa-Aktionäre eine Dividende von 0,80 Euro je Aktie erhalten. Die DAX-Titel würden heute nämlich ex-Dividende gehandelt.Das einzig Negative an der Dividendenzahlung sei aber tatsächlich, dass sich das ohnehin schon wenig einladende Chartbild nun etwas weiter eingetrübt habe. Ein Einstieg für trading-orientierte Anleger dränge sich daher vorerst nicht auf.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Lufthansa.