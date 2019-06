Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (27.06.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von Thorsten Küfner, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Lufthansa habe Anfang der Woche eine neue Dividendenpolitik angekündigt. Doch mit welcher Ausschüttung für das laufende Jahr könnten Anleger - Stand jetzt - nun eigentlich rechnen?Im Zuge der überraschenden Gewinnwarnung hätten die Analysten ihre Gewinnerwartungen ebenfalls deutlich verringert. So würden die Experten nun durchschnittlich nur noch mit einem Nettoergebnis von 2,80 Euro pro Anteilschein rechnen - zuvor seien es noch knapp vier Euro gewesen.Gehe man davon aus, dass der DAX-Konzern am Ende des Jahres tatsächlich einen Gewinn von 2,80 Euro je Aktie erzielen würde, dann wäre - im best case - bei einer Ausschüttung von 40 Prozent des Überschusses eine satte Dividende von 1,12 Euro möglich. Hieraus würde sich eine Rendite von 7,5 Prozent ergeben.Die Aussicht auf anhaltend hohe Dividendenrenditen sei neben der strategisch starken Marktstellung, der soliden Bilanz sowie der enorm günstigen Bewertung ein weiterer Aspekt, der die Aktie zu einem attraktiven Investment für langfristig orientierte Anleger mache. Dennoch sollten diese mit einem Einstieg noch abwarten, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Denn aktuell überwögen vorerst noch die Risiken. Zudem bleibe das Chartbild trotz des gestrigen Kursanstiegs schwer angeschlagen. (Analyse vom 27.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Lufthansa.