Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

9,11 EUR -0,28% (13.11.2020, 13:56)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

9,062 EUR -0,09% (13.11.2020, 14:11)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (13.11.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Lufthansa-Aktie befinde sich aktuell in starken Turbulenzen. Erst vergangenen Donnerstag habe die Airline mit ihren enttäuschenden Quartalszahlen für weitere Rücksetzer gesorgt. Die Ankündigung des Corona-Impfstoffes von BioNTech habe dagegen wieder starke Euphorie ausgelöst. Die Charttechnik verrate, wie es weitergehen könnte.Die erfreuliche Ankündigung, dass das Biotechnologie-Unternehmen BioNTech den Zulassungsantrag für seinen Corona-Impfstoff plane, habe die Lufthansa-Aktie zu Beginn der Woche massiv beflügeln können. Am Montag sei der Wert in der Spitze rund 27 Prozent nach oben gesprungen und habe dabei die 50- und die 100-Tage-Linie gekreuzt, die beide bei rund 8 Euro verlaufen seien. Knapp unter der wichtigen 200-Tage-Linie bei 9,30 Euro sei der Anstieg ins Stocken gekommen. Die restliche Woche habe die Aktie nun um diese Linie herumgeschwankt.Die Werte der gängigen Indikatoren (Stochastik und RSI) seien aktuell im neutralen Bereich, weswegen das Papier noch deutlich Luft nach oben für einen weiteren Anstieg hätte. Gelinge es der Aktie die langfristige Trendlinie, die nun in greifbarer Nähe bei etwa 10,30 Euro verlaufe, zu überschreiten, wäre der seit 2018 anhaltende Abwärtstrend gebrochen. Kurzfristig wäre dann eine starke Aufwärtsbewegung bis zum Widerstand bei 12,50 Euro möglich.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren könnten: Lufthansa.