Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

6,529 EUR +0,06% (25.05.2022, 14:14)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

6,513 EUR +0,26% (25.05.2022, 14:00)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 105.290 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 16.811 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (25.05.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Am heutigen Mittwoch zeichne sich nach dem schwachen Dienstag eine leichte Erholung bei dem MDAX-Titel ab. Hintergrund sei ein möglicher Teilverkauf der Technik-Sparte. Allerdings sei nach dem starken Kursrutsch von 5,9 Prozent gestern das Chartbild angeschlagen und die Stimmung trübe sich weiter ein.Die Lufthansa-Aktie habe sich am Mittwoch im stabileren Marktumfeld um zeitweise bis zu 3 Prozent erholt. Zuvor sei das Papier noch bei recht hohem Handelsumsatz auf das tiefste Niveau seit Anfang März abgesackt. Die Erholung erhalte laut einem Börsianer durch einen Medienbericht Schwung, wonach mit Investoren über den Teilverkauf der Sparte Lufthansa Technik gesprochen werde. Die im Raum stehende Bewertung für einen Anteil von wohl einem Fünftel klinge gut, habe es geheißen.Aus technischer Sicht müssten Anleger jetzt auf die wichtige 200-Tage-Linie bei rund 6,50 Euro hoffen. Der GD200 fungiere als starker Support und sei nach dem gestrigen Abverkauf bereits kurzzeitig unterschritten worden. Falle die Marke nachhaltig, werde es ungemütlich, da ein Verkaufssignal ausgelöst werde.Investierte beachten den Stopp bei 5,50 Euro, so Tim Temp von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.05.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link