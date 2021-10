Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

5,859 EUR -2,84% (06.10.2021, 11:41)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

5,86 EUR -2,67% (06.10.2021, 11:27)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (06.10.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die vergangenen Tage und Wochen seien für alle Lufthansa-Aktionäre kein Zuckerschlecken gewesen. Die Aktie befinde sich in einem kontinuierlichen Abwärtstrend und notiere mittlerweile sogar unterhalb des Corona-Tiefs. Analysten hätten jedoch die Hoffnung noch nicht aufgegeben und würden steigende Kurse wieder für möglich halten.Bernstein Research habe die Einstufung für die Lufthansa-Aktie auf "market-perform" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen. Europäische Fluggesellschaften hätten ihre Flotten in der Corona-Krise umfangreich restrukturiert, nun lohne sich in Zeiten der Branchenerholung ein Blick voraus. Diese Einschätzung gehe aus einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie hervor. Bei Kurzstrecken sehe Bernstein Research für den nächsten Zyklus ein höheres Risiko von Überkapazitäten als auf der Langstrecke. Einen Wehrmutstropfen gebe es aber: Für das US-Analysehaus sei IAG flottenseitig besser für die Erholung aufgestellt als Lufthansa oder Air France-KLM.Das Marktumfeld für die Lufthansa sei immer noch extrem schwierig, die Zukunft immer noch ungewiss. Die Aktie bleibe daher ein heißes Eisen. Die Chancen auf eine Trendwende seien in den letzten Monaten aber selten so gut gestanden wie derzeit. Wer auf eine Gegenbewegung setzen wolle, sollte seine Position unverändert mit einem Stopp bei 4,90 Euro absichern, so Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.10.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Lufthansa.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link