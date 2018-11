Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte die Lufthansa Group mit durchschnittlich 128.856 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von 35,6 Mrd. EUR. Mit Beginn des Geschäftsjahres wurde die Geschäftsfeldstruktur an die Unternehmensstrategie mit dem Drei-Säulen-Konzept angepasst. Seitdem ist die Lufthansa Group in den Geschäftsfeldern Network Airlines, Point-to-Point Airlines, dem Bereich Aviation Services mit den Geschäftsfeldern Logistik, Technik und Catering sowie den Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen organisiert. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (14.11.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von Thorsten Küfner, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Bereits mehrmals sei darüber berichtet worden, dass der DAX-Titel fundamental betrachtet deutlich zu günstig bewertet sei. Dennoch schien die Lufthansa-Aktie im Jahresverlauf nicht wirklich auf die Beine zu kommen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Nun sollte der Aktie endlich die Bodenbildung und ein frisches Kaufsignal geglückt sein.Denn das Papier des Luftverkehrskonzerns habe sowohl die charttechnisch wichtige Marke bei 20,00 Euro als auch das Zwischenhoch bei 20,41 Euro überwunden können. Geholfen haben dürfte dabei die gestrige Abkündigung, die Ticketpreise 2019 zu erhöhen. Zudem habe es heute für die Lufthansa-Aktie eine Heraufstufung vom Analysehaus Kepler von "reduce" auf "hold" gegeben. Außerdem spiele der Fluggesellschaft der jüngste Einbruch der Ölpreise in die Karten.Durch den Sprung über die beiden wichtigen Chartmarken stünden die Chancen gut, dass dem Papier der Kranich-Airline nach monatelanger Talfahrt endlich die Bodenbildung geglückt sei.