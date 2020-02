Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Lufthansa.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Anteile der Lufthansa hätten zuletzt - wie weltweit alle Fluggesellschaften - unter den Auswirkungen des Coronavirus gelitten. Die Kranich-Airline habe deshalb vorsorglich sämtliche Flüge in viele chinesische Städte bis Ende März gestrichen. Dennoch habe sich die Lufthansa-Aktie in den vergangenen Tagen relativ robust präsentiert.So habe der DAX-Titel ausgehend vom Ende Januar markierten Zwischentief immerhin wieder zwölf Prozent zulegen können. Nun bestehe die Chancen, dass sich das zwischenzeitlich doch deutlich angeschlagene Chartbild nachhaltig aufhelle. Hierfür bedürfe es jedoch einen wirklichen Kraftakt.So müsste der Kurs zunächst den horizontalen Widerstand bei 15,47 Euro aus dem Weg räumen. Werde anschließend auch die 200-Tage-Linie überwunden, die aktuell bei 15,59 Euro verlaufe, könnte ein neuer Ausbruchsversuch aus dem kurzfristigen Abwärtstrend gestartet werden. Dieser verlaufe aktuell bei 15,70 Euro.Scheitere die Lufthansa-Aktie an dieser zweifellos kniffligen Aufgabe, so dürfte der seit Ende Januar ausgebildete Aufwärtstrend wichtig werden, der aktuell bei etwa 14,90 Euro verlaufe.Mutige Anleger können beim DAX-Titel zugreifen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stoppkurs sollte bei 13,40 Euro belassen werden. (Analyse vom 18.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link