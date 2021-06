Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

9,888 EUR +0,18% (25.06.2021, 15:37)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

9,874 EUR +0,31% (25.06.2021, 15:23)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (25.06.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Deutschlands größte Fluggesellschaft habe weiterhin an vielen Fronten zu kämpfen. Die Anleger würden nervöser. Der Chart trübe sich damit weiter ein und diese Marken müssten jetzt halten, sonst drohe Schlimmeres.Der Preis für eine Lufthansa-Aktie sei am Mittwoch unter den massiven Widerstand und die wichtige psychologische 10-Euro-Marke gefallen. Auch der sich hier befindende GD200 habe den Kursverfall nicht bremsen können. Der Titel taxiere so niedrig wie zuletzt im Februar und habe ein neues Mehrmonatstief bei 9,75 Euro erreicht.Mit dem Fall unter die 10-Euro-Marke sei ein kurzfristiges technisches Verkaufssignal ausgelöst worden. Positiv sei, dass trotz diesem Umstand die Aktie am heutigen Freitag zeitweise ein Prozent im Plus notiert habe. Dabei sei der letzte Handelstag der Woche in der Regel von Gewinnmitnahmen und Umschichtungen in defensive Titel geprägt. Dieses Anlegerverhalten sei gut am heutigen Kursverlauf vom DAX und MDAX zu beobachten. Die wichtigen deutschen Indices würden aktuell leicht negativ bzw. um die Nulllinie taxieren.Die Lufthansa-Aktie befinde sich weiterhin in schwierigen Fahrwasser. Seine Aktionäre seien durch die vergangenen 15 Monate jedoch einiges gewöhnt. So zeige sich das Papier heute trotz des schwachen Marktumfeldes relativ robust.Engagierte Anleger halten weiterhin die Füße still, ein Neueinstieg drängt sich momentan nicht auf, so Tim Temp von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link