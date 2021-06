Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

10,594 EUR -1,69% (15.06.2021, 10:40)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

10,55 EUR -1,22% (15.06.2021, 10:26)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (15.06.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unverändert mit "verkaufen" ein.Die Fluggesellschaft habe nach Erachten des Analysten ambitionierte Ziele bis zum Geschäftsjahr 2024 angekündigt (bereinigte EBIT-Marge: mindestens 8% (zum Vergleich Gj. 2019: 5,6%; Gj. 2018: 8,0%; Gj. 2017: 8,3%); bereinigter ROCE: mindestens 10% (zum Vergleich Gj. 2019: 6,6%; Gj. 2018: 10,6%; Gj. 2017: 11,9%)). Die Ziele sollten durch die Erholung der Luftfahrtindustrie (Lufthansa-Annahme: in 2024 90% bis 95% vom 2019er Niveau), Restrukturierungs- und Effizienzsteigerungsmaßnahmen (Bruttokosteneinsparungen 2024e: ca. 3,5 Mrd. Euro ggü. 2019, u.a. Personalabbau, Digitalisierung) sowie Desinvestitionen (vollständige Trennung von LSG und Airplus (keine Überraschung), prüfe Teilverkauf von Lufthansa Technik (bisher: würden alle Optionen prüfen)) erreicht werden.Darüber hinaus habe die Lufthansa Banken für eine mögliche Kapitalerhöhung mandatiert. Dies stelle für Diermeier keine Überraschung dar (Hauptversammlung habe am 04.05. eine Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 5,5 Mrd. Euro genehmigt; zum Vergleich Grundkapital per 31.03.2021: 1,53 Mrd. Euro). Der Mittelzufluss aus der Kapitalmaßnahme würde den Unternehmensangaben zufolge insbesondere zur Rückzahlung der Staatshilfe (per 31.03.2021: 5,45 Mrd. Euro von 9,00 Mrd. Euro nicht in Anspruch genommen) verwendet werden. Die Lufthansa habe angedeutet, dass sich der WSF als größter Aktionär (20,05%) ohne den Einsatz zusätzlicher Mittel an der möglichen Kapitalerhöhung beteiligen könnte. Der erhöhten Visibilität durch die Mittelfristziele stehe die wahrscheinlich hohe (im Vergleich zur gegenwärtigen Marktkapitalisierung) Kapitalmaßnahme gegenüber.In Erwartung eines negativen Gesamtertrags (12 Monate) stuft Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, die Lufthansa-Aktie weiterhin mit "verkaufen" ein. Das Kursziel werde von 9,90 Euro auf 10,30 Euro erhöht. (Analyse vom 15.06.2021)Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: