ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit tätiger Luftverkehrskonzern mit insgesamt 540 Tochterunternehmen und Beteiligungsgesellschaften. Diese waren im Geschäftsjahr 2015 in den Geschäftsfeldern Passage Airline Gruppe, Logistik, Technik, Catering und Sonstige organisiert. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein.



Die Passagierbeförderung ist das größte Geschäftsfeld der Lufthansa Group. Die Fluggesellschaften Lufthansa Passage (einschließlich Germanwings und Eurowings), SWISS und Austrian Airlines gehören zur Passage Airline Gruppe. Brussels Airlines und SunExpress ergänzen das Portfolio als strategische Beteiligungen. Mit der Multi-Hub-Strategie bietet die Passage Airline Gruppe den Passagieren ein umfassendes Flugplanangebot bei gleichzeitig höchster Reiseflexibilität. Alle Airlines verbindet das gemeinsame Ziel, die Ansprüche der Kunden hinsichtlich Sicherheit, Qualität, Pünktlichkeit, Zuverlässigkeitund professionellem Service zu erfüllen.



Die auf dem Weltmarkt führenden Service-Gesellschaften stärken die Lufthansa Group, indem sie die Wachstumschancen in den Bereichen Cargo, Technik, Catering und Financial Services aktiv nutzen. Lufthansa Cargo ist der Spezialist für das Logistikgeschäft der Lufthansa Group. Lufthansa Technik ist weltweit führender Anbieter von Wartungs-, Reparatur- und Überholungsleistungen für zivile, kommerzielle Flugzeuge. Das Portfolio von LSG Sky Chefs umfasst Catering, Bordverkauf und Bordunterhaltungsprogramme, Bordserviceequipment und dessen Logistik sowie Beratungsleistungen und das Betreiben von Lounges. (22.08.2017/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktie zeigt sich stark! AktienanalyseDes einen Leid, ist des anderen Glück, so bewertet derzeit der Markt die Ausgangslage der Insolvenz von Air Berlin. Die Aktie der Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) legte zuletzt auf ein 9-Jahres-Hoch zu, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Genauer gesagt gehe es um die begehrten Start- und Landerechte auf attraktiven Strecken, Lufthansa habe in jüngster Vergangenheit bereits einen Teil der Berliner Flugzeugflotte übernommen. Obwohl die Bundesregierung Air Berlin einen Überbrückungskredit von 150 Mio. Euro eingeräumt habe, reiche das Geld vermutlich nur bis etwa Ende November. Bis dahin könnte Lufthansa aber schon Teile der insolventen Fluggesellschaft übernehmen und sich die Filetstücke herauspicken. Aktionäre hätten diese Option zuletzt mit einem satten Kurssprung bei der Lufthansa-Aktie direkt an die Hochs aus 2008 begrüßt. Zwar würden auch andere Fluggesellschaften ihr Interesse an Teilen der Berliner Airline bekunden, aber das Risiko bleibe dennoch hoch. Denn obwohl sich Verkehrsminister Alexander Dobrindt für eine starke Lufthansa ausgesprochen habe, würden das letzte Wort die EU-Wettbewerbshüter haben.Auch aus charttechnischer Sicht hätten sich die Wertpapiere der Lufthansa AG in den vergangenen Handelstagen stark gezeigt und hätten zuletzt an die Hochs aus 2014 von 20,29 Euro zulegen können. In dieser Woche kam es erneut zu einem starken Auftakt der Lufthansa-Aktie, wodurch nun die Verlaufshochs aus 2008 in den direkten Fokus geraten und ein weiterer Kursanstieg bis dahin folgen könnte, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 22.08.2017)Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:20,885 EUR +0,12% (22.08.2017, 09:39)Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:20,95 EUR +0,42% (22.08.2017, 10:11)