Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

10,13 EUR -0,20% (04.12.2020, 13:21)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (04.12.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Lufthansa melde gute Buchungen für den laufenden Zeitraum. Hier gelte, dass sie die 200-Tage-Linie zurückerobert habe und wieder über der 10-Euro-Marke sei. Jetzt müsse sie die kleine Hürde im Bereich von 11 Euro nehmen. Das wäre ein charttechnisches Kaufsignal. Dann könnte die Lufthansa-Aktie die Juni-Hochs im Bereich von 12/13 Euro anlaufen. Hier würden sich die Geister scheiden, was die Analystenprognosen betreffe. Laut einigen Analysten falle der Wert auf 0,50 Euro. Andere würden damit rechnen, dass er auf 15 Euro steige. Anleger könnten eine kleine Trading-Position eingehen, wenn die Lufthansa-Aktie das Zwischenhoch überwindet, so Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 04.12.2020)