Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

8,628 EUR +8,53% (06.04.2020, 16:10)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

8,636 EUR +7,41% (06.04.2020, 16:25)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (06.04.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie der Deutschen Lufthansa präsentiere sich am heutigen Montag deutlich erholt. Mit einem Plus von acht Prozent auf 8,59 Euro gehöre das Papier zu den stärksten Papieren des Tages im deutschen Leitindex DAX. Nur Volkswagen, die Deutsche Bank und Daimler könnten noch stärker zulegen. Dabei habe es für die Lufthansa erneut einen negativen Analystenkommentar gegeben.Die Commerzbank habe die Einstufung für Lufthansa nach dem Rücktritt von Finanzvorstand Ulrik Svensson aus gesundheitlichen Gründen auf "reduce" mit einem Kursziel von 6,50 Euro belassen. Trotz der bereits ersten Presse-Spekulationen im November 2018, wonach Svensson für ein ruhigeres Leben nach Schweden zurückkehren wolle, sei der aktuelle Zeitpunkt für den Rücktritt alles andere als ideal angesichts der größten Krise für die Lufthansa der letzten Jahrzehnte, hätten die Analysten in einer am Montag veröffentlichten Studie geschrieben. Die Airline brauche nun einen erfahrenen Finanzchef, um über weitere Kreditlinien und mögliche Staatshilfe zu verhandeln. Verglichen mit Konkurrenten habe die Lufthansa eine schwächere Bilanz und verbrenne mehr Cash.Zudem habe es zum Wochenauftakt neue Spekulationen zur Zukunft der Tochter Germanwings gegeben. Gewerkschafter und Personalvertreter hätten der Lufthansa vorgeworfen, die Corona-Krise für einen rabiaten Konzernumbau nutzen zu wollen. Man gehe davon aus, dass noch in dieser Woche die Schließung der Lufthansa-Tochter Germanwings verkündet werden solle, heiße es in einer Petition, die von Vertretern der Gewerkschaften Ufo und Vereinigung Cockpit unterzeichnet sei. Das Unternehmen habe die angeblichen Schließungspläne am Montag als "Spekulationen" bezeichnet, zu denen es keine Beschlussvorlage des Vorstands gebe. Derzeit würden die Optionen für Germanwings überprüft."Der Aktionär" bleibt zuversichtlich, dass die Lufthansa-Aktie mittel- bis langfristig deutlich höher als derzeit notieren werde. Doch kurzfristig könnten eine Verlängerung des Corona-Ausnahmezustands sowie eine Kapitalerhöhung den Kurs noch weiter belasten.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link