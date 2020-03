Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

10,995 EUR -5,95% (02.03.2020, 16:54)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

10,965 EUR -6,28% (02.03.2020, 17:09)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (02.03.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse vom Anlegermagazin "Der Aktionär":Die Experten von "Der Aktionär" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Seit dem Ausbruch von Covid-19 Anfang Januar seien die Aktien der zwölf größten Fluggesellschaften der Welt um durchschnittlich 22,7 Prozent gesunken. Am schlimmsten habe es die Lufthansa getroffen, die mit 10,92 Euro so tief notiere wie zuletzt Ende 2016. Sollten Anleger jetzt verkaufen, wenn sie eine dieser Aktien besitzen würden?Analogien zu vorangegangenen Viruskrisen würden nur zum Teil einen erschreckenden Schluss zulassen. Als beispielsweise die Schweingrippe Mitte April 2009 ausgebrochen sei, sei die South West Airlines Aktie zwar innerhalb von drei Monaten um mehr als 19 Prozent auf 4,40 Euro gesunken. Innerhalb der nächsten 20 Tage sei die Aktie jedoch um 40 Prozent auf ein Rekordhoch von 6,23 Euro gestiegen.Scheinen die Kurseinbrüche auf den ersten Blick erschreckend, könnte es erneut sein, dass sich die Kure in den kommenden Monaten wieder einpendeln würden. Es sei jedoch angesichts des ungewissen Verlaufs des neuartigen Coronavirus völlig unklar, in welche Richtung es kurzfristig gehen werde. Mit Airline-Aktien zu handeln, bleibe damit zurzeit höchst spekulativ, habe jedoch großes Potenzial.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: