Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

6,96 EUR -4,50% (25.09.2020, 12:41)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

6,942 EUR -4,51% (25.09.2020, 12:55)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (25.09.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Der Chart des MDAX-Titels der Lufthansa-Aktie habe bereits in den vergangenen Wochen oftmals sehr besorgniserregend ausgesehen. Zuletzt habe zumindest immer wieder die 7-Euro-Marke verteidigt werden können. Doch im heutigen Handel breche auch diese wichtige Unterstützung. Die Lufthansa-Aktie sei auf den tiefsten Stand seit 2003 gefallen.Der Druck durch die wieder steigenden Infektionszahlen in vielen für den Luftverkehrskonzern wichtigen Märkten sowie anhaltend negative Analystenkommentare - heute habe die Credit Suisse das Kursziel von 5,44 auf 4,60 Euro reduziert und empfehle weiterhin den Ausstieg - sei zu viel gewesen.Nachdem das bisherige Mehrjahres-Tief bei 7,02 Euro unterschritten worden sei, rücke nun aus charttechnischer Sicht zunächst die von 6,50-Euro-Marke ins Blickfeld. Sollte auch diese Unterstützung nicht halten, liege die nächste wichtige Marke bei 6,28 Euro.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: