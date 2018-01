Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

30,76 EUR +0,79% (09.01.2018, 09:44)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit tätiger Luftverkehrskonzern mit insgesamt 540 Tochterunternehmen und Beteiligungsgesellschaften. Diese waren im Geschäftsjahr 2015 in den Geschäftsfeldern Passage Airline Gruppe, Logistik, Technik, Catering und Sonstige organisiert. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein.



Die Passagierbeförderung ist das größte Geschäftsfeld der Lufthansa Group. Die Fluggesellschaften Lufthansa Passage (einschließlich Germanwings und Eurowings), SWISS und Austrian Airlines gehören zur Passage Airline Gruppe. Brussels Airlines und SunExpress ergänzen das Portfolio als strategische Beteiligungen. Mit der Multi-Hub-Strategie bietet die Passage Airline Gruppe den Passagieren ein umfassendes Flugplanangebot bei gleichzeitig höchster Reiseflexibilität. Alle Airlines verbindet das gemeinsame Ziel, die Ansprüche der Kunden hinsichtlich Sicherheit, Qualität, Pünktlichkeit, Zuverlässigkeitund professionellem Service zu erfüllen.



Die auf dem Weltmarkt führenden Service-Gesellschaften stärken die Lufthansa Group, indem sie die Wachstumschancen in den Bereichen Cargo, Technik, Catering und Financial Services aktiv nutzen. Lufthansa Cargo ist der Spezialist für das Logistikgeschäft der Lufthansa Group. Lufthansa Technik ist weltweit führender Anbieter von Wartungs-, Reparatur- und Überholungsleistungen für zivile, kommerzielle Flugzeuge. Das Portfolio von LSG Sky Chefs umfasst Catering, Bordverkauf und Bordunterhaltungsprogramme, Bordserviceequipment und dessen Logistik sowie Beratungsleistungen und das Betreiben von Lounges. (09.01.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Thorsten Küfner, Redakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", können Anleger bei der Aktie der Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) weiterhin zugreifen.Das Wertpapier sei im Jahr 2017 der absolute Überflieger im DAX gewesen. Doch gelinge es Lufthansa die Aktionäre auch 2018 mit weiter steigenden Kursen zu verwöhnen? Der Blick auf die Prognosen der Airline für das aktuelle Jahr sollte Investoren diesbezüglich jedenfalls positiv stimmen.Lufthansa habe bei einer Präsentation bekannt gegeben, dass man aufgrund der höheren Ölpreise zwar einen Anstieg der Treibstoffkosten um rund 700 Mio. Euro auf 5,9 Mrd. Euro erwarte. Die Stückkosten, also die operativen Aufwendungen pro angebotenen "Sitzkilometer" sollten jedoch um ein bis 2% sinken. Der Konzern wolle ferner weiter kräftig wachsen. So solle die angebotene Kapazität um 7% erhöht werden, zusätzliche 5% sollten durch die Insolvenz der Air Berlin generiert werden, sodass insgesamt 12% Kapazitätswachstum angestrebt werden.Der Titel präsentiere sich weiterhin in sehr robuster Verfassung. Schärfere Korrekturen sollte es zwar auch in den nächsten Wochen und Monaten geben, Anleger sollten sich davon jedoch nicht beeindrucken lassen. Das Chartbild sei weiterhin attraktiv. Ferner seien die Aussichten für den Konzern dank der anhaltend hohen Nachfrage im Flugsektor sehr gut und die Bewertung mit einem KGV von 7 immer noch niedrig.Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:30,59 EUR +0,10% (09.01.2018, 09:29)