ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Deutsche Lufthansa AG ist ein weltweit tätiger Luftverkehrskonzern mit insgesamt fast 500 Tochterunternehmen und Beteiligungsgesellschaften. Er besteht aus fünf Geschäftsfeldern, die die Bereiche Passagierbeförderung und Luftfracht sowie nachgelagerte Dienstleistungen abbilden: Passage Airline Gruppe, Logistik, Technik, Catering und IT Services. Sämtliche Geschäftsfelder zählen zu den Marktführern in ihren Bereichen.



Die Fluggesellschaften Lufthansa Passage, SWISS und Austrian Airlines stellen das Kerngeschäft der Lufthansa Group dar. Sie sind allesamt als Qualitäts-Airlines positioniert und genießen im Markt hohe Anerkennung. Ergänzt wird das Airline-Portfolio durch die Low-Cost-Airline Germanwings sowie die Beteiligungen an der belgischen Netzwerkfluggesellschaft Brussels Airlines und der deutsch-türkischen Charterfluggesellschaft SunExpress. Im Geschäftsjahr 2013 konnte der Airline-Verbund seine Marktführerschaft in Europa behaupten und erneut die höchsten Passagier- und Umsatzzahlen aller europäischen Airlines erzielen. Auch das Geschäftsfeld Logistik zählt als Anbieter von Standard-, Express- und Spezialfracht zu den Marktführern weltweit.



Die Service-Geschäftsfelder Technik, Catering und IT Services ergänzen die Fluggesellschaften im Lufthansa Group Portfolio. Sie bieten ein umfassendes Dienstleistungsspektrum für konzerninterne und externe Kunden an. Lufthansa Technik ist Weltmarktführer bei der Wartung, Reparatur und Überholung von Verkehrsflugzeugen. Auch das Geschäftsfeld Catering rangiert in seinem Sektor weltweit an erster Stelle. LSG Sky Chefs beliefert nationale und internationale Fluggesellschaften im Bereich Airline-Catering und ist zunehmend auch in angrenzenden Märkten tätig. Das Geschäftsfeld IT Services ist einer der führenden IT-Dienstleister für die Airline-Industrie. (01.03.2017/ac/a/d)

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) charttechnisch unter die Lupe.Die Auflösung der zuletzt beschriebenen Korrekturflagge bzw. die Aktivierung des Stopp-Buy bei 13 EUR hätten ihre Wirkung auf die Lufthansa-Aktie nicht verfehlt. Schließlich habe das Papier das erste Etappenziel in Form verschiedener horizontaler Hürden, der 200-Wochen-Linie (akt. bei 13,83 EUR) sowie der Kurslücke von Ende April 2016 (obere Gapkante bei 13,95 EUR) bereits erreicht. In diesem Dunstkreis habe der Titel jüngst einen sog. "long-legged doji" ausgeprägt, dessen Tief (13,55 EUR) tradingorientierte Anleger als Stopp zur Gewinnsicherung heranziehen könnten. Langfristig ausgerichtete Investoren würden der Aktie dagegen mit einer Absicherung auf Basis der alten Ausbruchsmarken bei rund 13 EUR etwas mehr Luft zum Atmen lassen, denn perspektivisch fungiere weiterhin das eingangs erwähnte Konsolidierungsmuster als Kurstreiber.Darüber hinaus möchten die Analysten das frische Einstiegssignal seitens des Monats-MACD hervorheben. Übergeordnet würden sie deshalb an ihrem langfristigen Kursziel in Form des Kumulationspunkts aus diversen Hochs und einem Fibonacci-Cluster bei rund 15,50 EUR festhalten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.03.2017)Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:13,94 EUR +0,80% (01.03.2017, 09:20)Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:13,917 EUR +1,21% (01.03.2017, 09:37)