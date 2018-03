Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern mit insgesamt mehr als 550 Tochterunternehmen und Beteiligungsgesellschaften. Diese waren im Geschäftsjahr 2016 in den Geschäftsfeldern Passage Airline Gruppe, Logistik, Technik, Catering und Sonstige organisiert. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. 2016 erzielte die Lufthansa Group einen Jahresumsatz von 31,7 Mrd. EUR. Zum Jahresende 2016 waren bei der Lufthansa Group weltweit insgesamt 124.306 Mitarbeiter beschäftigt. (15.03.2018/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) von 32 auf 29 Euro.Die Zahlen für das vierte Quartal 2017 hätten durchweg seine Erwartungen übertroffen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Auch der Dividendenvorschlag habe seine Prognose übertroffen. Die deutsche Fluggesellschaft bewege sich allerdings in einem von hohem Wettbewerbsdruck geprägten Marktumfeld. Gegenwind bekomme die Lufthansa zudem von den Treibstoffpreisen und den Wechselkursen. Diermeier habe seine EPS-prognosen angepasst.Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfehlung für die Lufthansa-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 32 auf 29 Euro reduziert. (Analyse vom 15.03.2018)Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: