Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (23.08.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von Marion Schlegel vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Lufthansa-Aktie gewinne am Freitagmittag 2,8 Prozent auf 13,60 Euro und sei damit der stärkste Wert des Tages im DAX noch vor Wirecard. Das Papier der Kranich-Airline reagiere derweil positiv auf einen Bericht des "Manager Magazins".Dem Magazin zufolge wolle der DAX-Konzern die Investoren künftig mit deutlich höheren Gewinnen überzeugen. Der Vorstand arbeite an einem Plan, das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) in absehbarer Zeit auf drei Milliarden Euro und mehr hochzutreiben, heiße es laut dem Blatt aus Unternehmenskreisen. Bislang habe intern ein Ergebnis von rund zwei Milliarden Euro als zufriedenstellend gegolten.Der Vorstand wolle zudem auf einer Klausurtagung im September über ein Sparprogramm entscheiden. Dabei würden offenbar auch Maßnahmen wie ein Einstellungsstopp in den Hauptverwaltungen der Airline-Gruppe und ein qualifizierter Ausgabenstopp erwogen, so das Magazin. Die Lufthansa habe erst im Juni die Gewinnprognosen zurückgeschraubt.Aktuell arbeite die Lufthansa-Aktie an einer Bodenbildung. Anleger sollten die Lufthansa-Aktie zunächst auf die Watchlist packen und ein positives Signal abwarten, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link