Lufthansa-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 22,70 Reduce Kepler Cheuvreux Ruxandra Haradau-Doser 12.03.2018 32,00 Buy Commerzbank Malte Schulz 12.03.2018 31,70 Neutral UBS Jarrod Castle 09.03.2018 35,00 Buy Citigroup James Ainley 07.03.2018 36,20 Buy Deutsche Bank Andy Chu 21.02.2018 33,00 Outperform Bernstein Research Daniel Roeska 20.02.2018 32,50 Neutral Oddo Seydler Bank Yan Derocles 13.02.2018 36,93 Outperform Credit Suisse Neil Glynn 09.02.2018 23,00 Underweight Barclays Capital Rishika Savjani 09.02.2018 35,00 Buy HSBC Andrew Lobbenberg 08.02.2018 32,00 Halten Independent Research Sven Diermeier 30.01.2018 28,50 Underweight J.P. Morgan Christopher Combe 24.01.2018 30,15 Neutral Morgan Stanley Penelope Butcher 19.01.2018 34,00 Kaufen Nord LB Wolfgang Donie 21.12.2017 20,00 Sell Goldman Sachs Daniil Fedorov 15.12.2017 - Halten DZ BANK Dirk Schlamp 12.12.2017 33,00 Buy Société Générale - 20.11.2017 29,00 Hold S&P Capital Firdaus Ibrahim 26.10.2017 33,00 Outperform RBC Capital Markets Damian Brewer 26.10.2017 25,00 Verkaufen LBBW Per-Ola Hellgren 25.10.2017

Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit tätiger Luftverkehrskonzern mit insgesamt 540 Tochterunternehmen und Beteiligungsgesellschaften. Diese waren im Geschäftsjahr 2015 in den Geschäftsfeldern Passage Airline Gruppe, Logistik, Technik, Catering und Sonstige organisiert. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein.



Die Passagierbeförderung ist das größte Geschäftsfeld der Lufthansa Group. Die Fluggesellschaften Lufthansa Passage (einschließlich Germanwings und Eurowings), SWISS und Austrian Airlines gehören zur Passage Airline Gruppe. Brussels Airlines und SunExpress ergänzen das Portfolio als strategische Beteiligungen. Mit der Multi-Hub-Strategie bietet die Passage Airline Gruppe den Passagieren ein umfassendes Flugplanangebot bei gleichzeitig höchster Reiseflexibilität. Alle Airlines verbindet das gemeinsame Ziel, die Ansprüche der Kunden hinsichtlich Sicherheit, Qualität, Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und professionellem Service zu erfüllen.



Die auf dem Weltmarkt führenden Service-Gesellschaften stärken die Lufthansa Group, indem sie die Wachstumschancen in den Bereichen Cargo, Technik, Catering und Financial Services aktiv nutzen. Lufthansa Cargo ist der Spezialist für das Logistikgeschäft der Lufthansa Group. Lufthansa Technik ist weltweit führender Anbieter von Wartungs-, Reparatur- und Überholungsleistungen für zivile, kommerzielle Flugzeuge. Das Portfolio von LSG Sky Chefs umfasst Catering, Bordverkauf und Bordunterhaltungsprogramme, Bordserviceequipment und dessen Logistik sowie Beratungsleistungen und das Betreiben von Lounges. (14.03.2018/ac/a/d)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 36,93 Euro oder 20,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Lufthansa-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Deutsche Lufthansa AG wird am 15. März ihre Zahlen für das vierte Quartal 2017 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Lufthansa-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von der schweizerischen Bank Credit Suisse. Analyst Neil Glynn hat die Einstufung nach Verkehrszahlen für Januar auf "outperform" mit einem Kursziel von 36,93 Euro belassen. Die Daten dürften einige Bedenken nach dem schwachen Zwischenbericht von Air-France KLM zerstreuen, schrieb Neil Glynn in einer am 9. Februar vorliegenden Studie. Der Analyst habe seine Empfehlung nach der jüngsten Kursschwäche bekräftigt.Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Rating für Deutsche Lufthansa nach Verkehrszahlen auf "reduce" mit einem Kursziel in Höhe von 22,70 Euro belassen. Analystin Ruxandra Haradau-Doser gehe in einer am 12. März vorliegenden Studie weiter von einer Verschlechterung der Sitzauslastung aus.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Lufthansa-Aktie?Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: