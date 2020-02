Mit Material von dpa-AFX



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Lufthansa.



Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

15,29 EUR +5,30% (05.02.2020, 12:31)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

15,14 EUR +3,84% (05.02.2020, 12:53)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (05.02.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Wie die Lufthansa hätten viele internationale Airlines ihre Flüge nach China bis auf weiteres ausgesetzt. Durch die Abschottung solle die Ausbreitung des Coronavirus erschwert werden. Wie stark die Geschäfte der Firmen mit China-Geschäft betroffen seien, stehe noch nicht fest. Am Vormittag hätten Nachrichten die Runde gemacht, dass an einer chinesischen Universität in Großbritannien ein Durchbruch bei einem Medikament erfolgt sei. Das habe auch Airline-Aktien jubilieren lassen.Die Agentur "Reuters" habe unter Berufung auf Sky News gemeldet, dass bei der Suche nach einem Impfstoff gegen das Coronavirus ein "bedeutender Durchbruch" gelungen sei. Auch ein Forschungsteam der Zhejiang-Universität, einer der ältesten Universitäten Chinas, solle ein wirksames Medikament gefunden haben.Noch würden die Infizierten-Zahlen in China wachsen. Nach neuesten offiziellen Zahlen, die von Johns Hopkins CSSE veröffentlicht würden, seien bis Mittwoch-Vormittag deutscher Zeit 24.597 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Die Zahl der gestorbenen Patienten sei auf 494 gestiegen. Bei bislang 955 zuvor erkrankten Menschen habe das Virus nicht mehr nachgewiesen werden können, sie würden nach einer Behandlung mit anderen Medikamenten als geheilt gelten.Zuvor habe sich bereits der Chef der British Airways-Mutter IAG, Willie Walsh, zuversichtlich zu den finanziellen Folgen der Coronavirus-Krise geäußert. Der Manager habe auf einer Branchenkonferenz gesagt, dass aktuell kaum Folgen der Coronavirus-Krise erkennbar seien, wie die Nachrichtenagentur "Bloomberg" berichtet habe.Die IAG-Aktien hätten zeitweise um mehr als fünf Prozent auf 635 Britische Pence angezogen. Die Papiere der Lufthansa hätten ihre Gewinne ausgebaut und seien zeitweise um über sechs Prozent auf 15,46 Euro gestiegen. In Paris seien die Aktien der Air France-KLM ähnlich stark gestiegen.Die Aktien von Fluggesellschaften seien im Zuge des Ausbruchs der neuen Lungenkrankheit in China zunächst stark unter Druck geraten. Investoren hätten Belastungen durch weniger Tourismus und Geschäftsflüge befürchtet. Zahlreiche Airline hätten daraufhin für einige Wochen ihre Flüge von und nach China gestrichen, darunter auch Lufthansa sowie ihre Töchter Austrian und Swiss.Der möglicherweise gefundene Impfstoff gegen das Coronavirus sei erfreulich für alle betroffenen Menschen. Auch die finanziellen Auswirkungen auf die Unternehmen dürften sich dadurch in überschaubaren Grenzen halten. Dennoch könnten insbesondere Airlines noch nicht aufatmen. Die Unsicherheiten in der globalen Bevölkerung dürften die Buchungszahlen im Zaum halten. Doch da die Auswirkungen auf die Gewinne überschaubar bleiben könnten, habe etwa die Lufthansa-Aktie wohl ihre Tiefstkurse gesehen.Mutige Anleger kaufen ein paar erste Stücke, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". Für eine nachhaltige Trendwende aufwärts sollte die Zone um 16,50 Euro überwunden werden. (Analyse vom 05.02.2020)