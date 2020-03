Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (09.03.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Aufatmen am Himmel: Angesichts des Absturzes der Ölpreise zu Wochenbeginn seien die Aktien der europäischen Fluggesellschaften insgesamt etwas weniger stark unter Druck geraten als der einbrechende Gesamtmarkt. Vor allem die Papiere der Billigflieger hätten sich recht wacker geschlagen.Unter den Einzelwerten habe in Deutschland die Lufthansa-Aktie nicht nachhaltig von der Entwicklung am Ölmarkt profitiert. Sie habe zunächst anfängliche Verluste von mehr als 8% wettgemacht und habe sogar kurz im Plus notiert, bevor sie wieder unter Druck gekommen sei und mehr als 8% tiefer aus dem Handel gegangen sei. Seit der Eskalation der Coronavirus-Krise an den Finanzmärkten am Rosenmontag vor zwei Wochen habe das Papier nun mittlerweile knapp 29% an Wert eingebüßt.Die Lufthansa streiche wegen des heftigen Nachfrageeinbruchs infolge der Coronavirus-Epidemie ihren Flugplan noch weiter zusammen. In den nächsten Wochen wolle sie die Kapazität um bis zu 50% reduzieren. Dabei wolle das Management die weitere Entwicklung der Nachfrage beobachten. Die Maßnahme diene dazu, die finanziellen Folgen des Einbruchs zu verringern, so Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.03.2020)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Lufthansa.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link