Kursziel

Lufthansa-Aktie

(EUR) Rating

Lufthansa-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 6,20 Neutral Goldman Sachs Patrick Creuset 21.10.2021 6,30 Hold Berenberg Bank - 19.10.2021 4,90 Sell UBS Jarrod Castle 14.10.2021 5,20 Underweight Barclays Capital Rishika Savjani 13.10.2021 5,75 Hold HSBC Andrew Lobbenberg 12.10.2021 8,00 Market-perform Bernstein Research Alexander Irving 05.10.2021 5,80 Verkaufen Independent Research Sven Diermeier 27.09.2021 6,50 Halten NORD/LB Wolfgang Donie 23.09.2021 - Halten Raiffeisen Bank International Bernd Maurer 23.09.2021 6,50 Halten DZ BANK Dirk Schlamp 22.09.2021 3,91 Underperform Credit Suisse Neil Glynn 20.09.2021 8,50 Sell Deutsche Bank Jaime Rowbotham 06.08.2021

Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

5,838 EUR +2,13% (01.11.2021, 22:26)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

5,822 EUR +1,93% (01.11.2021, 17:43)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (02.11.2021/ac/a/d)







Köln (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Luftverkehrskonzerns Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 8,50 Euro oder 3,91 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Lufthansa-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Deutsche Lufthansa AG wird am 3. November ihre Zahlen zum dritten Quartal 2021 vorlegen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Lufthansa-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von Bernstein Research. Das US-Analysehaus hat die Einstufung für das Papier auf "market-perform" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen. Europäische Fluggesellschaft habe ihre Flotten in der Pandemie umfangreich restrukturiert, nun lohne sich in Zeiten der Branchenerholung ein Blick voraus, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am 5. Oktober vorliegenden Branchenstudie. Bei Kurzstrecken sehe er für den nächsten Zyklus ein höheres Risiko von Überkapazitäten als auf der Langstrecke. IAG sei flottenseitig für die Erholung besser aufgestellt als die Lufthansa oder Air France-KLM.Eine der niedrigsten Kursprognosen für Lufthansa kommt dagegen von Credit Suisse. Die Schweizer Bank hat das Kursziel für die Aktie nach Ankündigung einer Kapitalerhöhung von 4,47 auf 3,91 Euro gesenkt und die Einstufung auf "underperform" belassen. Analyst Neil Glynn habe in einer am 20. September vorliegenden Studie seine Prognose für den Gewinn je Aktie ab 2022 halbiert und reflektiere damit die Verdoppelung der Aktienzahl im Zuge der Kapitalmaßnahme.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Lufthansa-Aktie?