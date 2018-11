Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Lufthansa-Aktie auf einen Blick:



Kursziel

Lufthansa-Aktie

(EUR) Rating

Lufthansa-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 27,00 Outperform Bernstein Research Daniel Roeska 26.11.2018 23,50 Buy Kepler Cheuvreux Ruxandra Haradau-Doser 26.11.2018 19,90 Neutral Macquarie Research Pete Vanns 26.11.2018 - Buy UBS AG Jarrod Castle 21.11.2018 23,00 Buy HSBC Andrew Lobbenberg 02.11.2018 21,00 Buy Société Générale Michael Kuhn 01.11.2018 17,20 Underweight Barclays Capital Rishika Savjani 31.10.2018 21,50 Hold Berenberg Bank Adrian Yanoshik 31.10.2018 23,00 Buy CFRA Tan Jun Zhang 31.10.2018 24,70 Buy Deutsche Bank Jaime Rowbotham 31.10.2018 15,50 Verkaufen DZ BANK Dirk Schlamp 31.10.2018 28,00 Buy Commerzbank AG Malte Schulz 30.10.2018 19,00 Halten Independent Research Sven Diermeier 30.10.2018 26,00 Kaufen Nord LB Wolfgang Donie 30.10.2018 27,00 Outperform RBC Capital Markets Damian Brewer 30.10.2018 19,00 Halten LBBW Per-Ola Hellgren 30.10.2018



Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

21,38 EUR +2,25% (26.11.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

21,44 EUR +2,73% (26.11.2018, 19:25)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte die Lufthansa Group mit durchschnittlich 128.856 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von 35,6 Mrd. EUR. Mit Beginn des Geschäftsjahres wurde die Geschäftsfeldstruktur an die Unternehmensstrategie mit dem Drei-Säulen-Konzept angepasst. Seitdem ist die Lufthansa Group in den Geschäftsfeldern Network Airlines, Point-to-Point Airlines, dem Bereich Aviation Services mit den Geschäftsfeldern Logistik, Technik und Catering sowie den Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen organisiert. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (27.11.2018/ac/a/d)







Köln (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Luftverkehrskonzerns Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 28,00 Euro oder 15,50 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Lufthansa-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Deutsche Lufthansa AG hat am 30. Oktober die Zahlen zum 3. Quartal 2018 präsentiert.Wie die Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX am 30. November meldet, steuert die Lufthansa trotz des teuren Flugchaos im Sommer auf den zweithöchsten Jahresgewinn ihrer Geschichte zu. Sowohl das operative Ergebnis (bereinigtes EBIT) als auch der Nettogewinn dürften die Rekordwerte von 2017 in diesem Jahr nur leicht verfehlen. Bei den Plänen für 2019 trete der Vorstand jedoch auf die Bremse, auch wegen der explodierenden Kerosinpreise. Das Flugangebot solle im kommenden Sommer nur noch um 3,8 Prozent wachsen - etwa halb so stark wie für 2018 geplant.Im dritten Quartal habe die Lufthansa ihren Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum aufgrund veränderter Rechnungslegung nur um 1,5 Prozent auf 9,96 Milliarden Euro gesteigert. Der operative Gewinn sei auch wegen Sonderkosten für die Integration großer Teile der insolventen Air Berlin und der vielen Verspätungen und Flugausfälle im Sommer um elf Prozent auf 1,35 Milliarden Euro zurückgegangen. Der Überschuss sank um zehn Prozent auf 1,07 Milliarden Euro, ergänzt die dpa-AFX.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Lufthansa-Aktie anbetrifft, kommt eine der höchsten Kursprognose vom US-Analysehaus Bernstein Research. Analyst Daniel Roeska hat die Einstufung auf "outperform" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Die Aktienstrategie, auf Billiganbieter zu setzen, erscheine überholt, schrieb Roeska in einer Branchenstudie vom Montag, 26. November. Sollten höhere Treibstoffkosten für Schwäche oder gar Pleiten einzelner Fluggesellschaften führen, dürften große Anbieter wie die Lufthansa oder IAG aktiv an der Konsolidierung teilnehmen. Diese aktiven Unternehmen am Markt dürften aus ihrem Handeln auch die größten Vorteile ziehen. Nach zwanzig Jahren Konsolidierung sei noch immer "viel zu tun".Die britische Investmentbank Barclays hat jedoch das Kursziel für Lufthansa nach Zahlen von 20,90 auf 17,20 Euro reduziert und die Einstufung auf "underweight" belassen. Das dritte Quartal habe die Erwartungen verfehlt, schrieb Barclays-Analystin Rishika Savjani in einer am 31. Oktober vorliegenden Studie. Mit Blick auf Umsatz und Kosten stehe die Airline vor Herausforderungen.Gelinge der Aktie der Sprung über die Marke von 21,28 Euro, wo aktuell auch die 90-Tage-Line verlaufe, so wäre der Weg nach oben vorerst frei. Der nächste ernstzunehmende Widerstand liege erst wieder bei 23,54 Euro. Anleger können beim Top-Tipp Konservativ der aktuellen Ausgabe 48/2018 weiter zugreifen (Stopp 16,80 Euro), so Thorsten Küfner in einer Aktienanalyse vom 26. November.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Lufthansa-Aktie?