Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

9,162 EUR +2,21% (20.03.2020, 17:18)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

9,212 EUR +2,72% (20.03.2020, 17:04)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (20.03.2020/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der NORD LB:Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF).Die Dauer des Ausnahmezustands sei aktuell nicht absehbar, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Und wenn wieder geflogen werde, werde das Hochfahren der Betriebe sukzessive und möglicherweise über Monate erfolgen. Nach der Krise dürfte sich die Branche ganz neu aufstellen, auch die Lufthansa dürfte dann kleiner werden und sich strategisch neu positionieren. Als einen der starken Player sehe Donie die Lufthansa in der Luftfahrtindustrie allerdings als gesetzt an. Langfristig dürfte der deutsche Luftverkehrskonzern von einer Branchenneuordnung profitieren. Kurzfristig dürfte der Höhepunkt der Belastungen aber noch nicht erreicht sein.Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, bleibt daher in einer aktuellen Aktienanalyse bei seiner Verkaufsempfehlung für die Lufthansa-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 7 Euro. (Analyse vom 20.03.2020)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der Deutsche Lufthansa AG: Keine vorhanden.Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: